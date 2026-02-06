МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию с национальным днем
- 06 февраля, 2026
- 12:08
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Новую Зеландию с национальным днем.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Новой Зеландии с национальным днем. С Днем Вайтанги!", - говорится в публикации.
On the occasion of National Day, we extend our heartfelt greetings to the People and the Government of New Zealand!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 6, 2026
Happy Waitangi Day! 🇦🇿-🇳🇿@MFATNZ pic.twitter.com/KSkdfW6Mrs
