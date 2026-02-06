МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию с национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Новую Зеландию с национальным днем.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

"Сердечно поздравляем народ и правительство Новой Зеландии с национальным днем. С Днем Вайтанги!", - говорится в публикации.