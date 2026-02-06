Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию с национальным днем

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 12:08
    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Новую Зеландию с национальным днем.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

    "Сердечно поздравляем народ и правительство Новой Зеландии с национальным днем. С Днем Вайтанги!", - говорится в публикации.

    Азербайджан МИД Азербайджана Новая Зеландия национальный день
    Azərbaycan XİN Yeni Zelandiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani MFA congratulates New Zealand on its National Day
    Лента новостей