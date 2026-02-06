"Real" və "Bavariya"nın sabiq futbolçusu ABŞ klubuna keçir
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 11:57
İspaniyanın "Real" və Almaniyanın "Bavariya" klubunun sabiq futbolçusu Xames Rodriges karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, 33 yaşlı yarımmüdafiəçi "Minnesota Yunayted"lə anlaşıb. Kolumbiyalı oyunçu MLS təmsilçisinə azad agent kimi qoşulacaq.
Qeyd edək ki, Xames Rodriges son olaraq Meksikada "Leon"un formasını geyinib.
Son xəbərlər
12:55
Foto
Azərbaycan "500 Global" vençur fondu ilə əməkdaşlığı müzakirə edibİKT
12:52
Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinin mükafatçılar bəlli olubKomanda
12:52
Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi auditor seçirMaliyyə
12:51
Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıbMaliyyə
12:38
Bakı və İrəvan qarşılıqlı tədarük üçün malların siyahısını mübadilə edibBiznes
12:34
Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZEkologiya
12:21
Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma halı aşkarlanmayıbSağlamlıq
12:20
Foto
Azərbaycan çempionatı: Şəhriyar Məmmədyarovla Rauf Məmmədov mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaqlarFərdi
11:58