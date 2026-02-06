İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Real" və "Bavariya"nın sabiq futbolçusu ABŞ klubuna keçir

    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 11:57
    Real və Bavariyanın sabiq futbolçusu ABŞ klubuna keçir

    İspaniyanın "Real" və Almaniyanın "Bavariya" klubunun sabiq futbolçusu Xames Rodriges karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, 33 yaşlı yarımmüdafiəçi "Minnesota Yunayted"lə anlaşıb. Kolumbiyalı oyunçu MLS təmsilçisinə azad agent kimi qoşulacaq.

    Qeyd edək ki, Xames Rodriges son olaraq Meksikada "Leon"un formasını geyinib.

    Xames Rodriges Real Madrid Bavariya transfer Minnesota Yunayted Futbol xəbərləri

