İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 06 fevral, 2026
    • 12:34
    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda fevralın 7-də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.

    fevral havası Yağmursuz hava Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Son xəbərlər

    12:55
    Foto

    Azərbaycan "500 Global" vençur fondu ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    12:52

    Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinin mükafatçılar bəlli olub

    Komanda
    12:52

    Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    12:51

    Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    12:38

    Bakı və İrəvan qarşılıqlı tədarük üçün malların siyahısını mübadilə edib

    Biznes
    12:34

    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:21

    Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma halı aşkarlanmayıb

    Sağlamlıq
    12:20
    Foto

    Azərbaycan çempionatı: Şəhriyar Məmmədyarovla Rauf Məmmədov mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaqlar

    Fərdi
    11:58

    Azərbaycan XİN Yeni Zelandiyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti