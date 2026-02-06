Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
Экология
- 06 февраля, 2026
- 12:46
7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами возможна изморось.
Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-6, днем - 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла.
