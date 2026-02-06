Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    • 06 февраля, 2026
    • 12:46
    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами возможна изморось.

    Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 4-6, днем - 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла.

    прогноз погоды изморось туман Азербайджан
    Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектора

    В регионе
    13:24
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 Global

    ИКТ
    13:22
    Фото

    Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана

    Внешняя политика
    13:10

    Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США

    В регионе
    13:03

    Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДС

    Финансы
    13:00

    Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

    Финансы
    12:56

    В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни Ньюкасла

    Здоровье
    12:46

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:37

    В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT для допроса

    Это интересно
    Лента новостей