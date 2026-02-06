Песков назвал переговоры в Абу-Даби "конструктивной работой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби "конструктивной и сложной работой".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил журналистам.

"Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена", - подчеркнул он.

Отметим, что 4 февраля в столице ОАЭ прошел первый день очередного раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.