Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Песков назвал переговоры в Абу-Даби "конструктивной работой"

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 13:39
    Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивной работой

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби "конструктивной и сложной работой".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил журналистам.

    "Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена", - подчеркнул он.

    Отметим, что 4 февраля в столице ОАЭ прошел первый день очередного раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.

    Россия Дмитрий Песков США Украина переговоры Абу-Даби
    Peskov Əbu-Dabi danışıqlarını "konstruktiv iş" kimi səciyyələndirib
    Kremlin spokesperson describes Abu Dhabi talks as 'constructive work'
    Ты - Король

    Последние новости

    15:04
    Видео

    Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    14:57

    Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир

    Другие страны
    14:48

    Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страны

    Инфраструктура
    14:46

    Франция открыла генеральное консульство в Гренландии

    Другие страны
    14:22

    В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС

    Финансы
    14:12

    Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

    Индивидуальные
    14:11

    Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной страной

    Другие страны
    14:05

    В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров

    Здоровье
    14:00

    Посол: Иордания через Азербайджан рассчитывает получить доступ на рынки Кавказа и ЦА - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    Лента новостей