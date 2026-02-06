İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Peskov Əbu-Dabi danışıqlarını "konstruktiv iş" kimi səciyyələndirib

    • 06 fevral, 2026
    • 13:44
    Peskov Əbu-Dabi danışıqlarını konstruktiv iş kimi səciyyələndirib
    Dmitri Peskov

    Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Əbu-Dabidə üçtərəfli danışıqları "konstruktiv və mürəkkəb iş" kimi səciyyələndirib.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o bunu jurnalistlərə açıqlamasında bildirib,

    "İki gün ərzində konstruktiv və eyni zamanda, çox mürəkkəb iş aparılıb. Bu iş davam etdiriləcək", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, fevralın 4-də BƏƏ-nin paytaxtında Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin texniki qrupları arasında danışıqların növbəti raundunun birinci günü olub. Danışıqların birinci raundu da yanvarın 23-24-də Əbu-Dabidə baş tutmuşdu, fevralın 1-nə planlaşdırılan görüş isə fevralın 4-5-nə təxirə salınmışdı.

    Rusiya ABŞ Ukrayna danışıqlar
