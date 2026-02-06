Ermənistanda parlament seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb
06 fevral, 2026
- 18:34
Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan parlament seçkilərinin keçiriləcəyi tarixi təsdiqləyib - seçkilər iyunun 7-nə təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
