İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ermənistanda parlament seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 18:34
    Ermənistanda parlament seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan parlament seçkilərinin keçiriləcəyi tarixi təsdiqləyib - seçkilər iyunun 7-nə təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Ermənistan parlament seçkiləri
    Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня

    Son xəbərlər

    19:09

    Ombudsman: Son vaxtlar uşaqların həmyaşıdlarına qarşı aqressiv davranışları narahatlıq doğurur

    Hadisə
    19:01
    Foto

    İngiltərədə Azərbaycanın rəqəmsal iqtisadiyyat təcrübəsinə dair təqdimat keçirilib

    İKT
    18:49

    İran və ABŞ nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üzrə növbəti addımları razılaşdırıb

    Region
    18:45
    Foto

    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləş üzrə daha 5 çəkidə finalçılar bəlli oldu

    Fərdi
    18:45

    Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi energetika, ticarət və maliyyə xidmətlərini əhatə edəcək

    Digər ölkələr
    18:41

    Aİ-nin İrana siyasi təsir gücü azalıb - İCMAL

    Digər ölkələr
    18:38

    İran ABŞ-nin uranın zənginləşdirilməsinə dair tələbini rədd edib

    Region
    18:34

    Ermənistanda parlament seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Region
    18:31

    Avropa Komissiyası STEAS və TISS-in "SOCAR Terminal"a birgə nəzarətini təsdiqləyib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti