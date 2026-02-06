Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 18:30
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил день проведения выборов в Национальное собрание - они пройдут 7 июня.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
