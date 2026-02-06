Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня

    Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 18:30
    Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня

    Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил день проведения выборов в Национальное собрание - они пройдут 7 июня.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Армения Нацсобрание Армении парламентские выборы дата проведения выборов Ваагн Хачатурян
    Ermənistanda parlament seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb
    Лента новостей