Омбудсмен после инцидента в лицее "Идрак" призвала усилить контроль за онлайн-платформами

В последнее время случаи агрессивного поведения детей по отношению к сверстникам и другим лицам, а также совершения ими правонарушений вызывают серьезную обеспокоенность в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана в связи с негативными инцидентами с участием детей.

Отмечается, что оценка психологического состояния детей, контроль за их поведением, в том числе использованием цифровых платформ, имеют особое значение с точки зрения защиты здоровья и безопасности как самих детей, так и общества в целом.

В обращении омбудсмена, посвященном безопасности детей в цифровой среде, представлена аналитическая информация о рисках, связанных с онлайн-играми и интерактивными платформами, широко распространенных среди детей в последние годы. Соответствующие государственные органы были призваны усилить механизмы контроля над онлайн-платформами, провести правовую оценку существующих рисков и принять необходимые превентивные меры для обеспечения цифровой безопасности детей.

Подчеркивается также неоспоримая роль родителей в предупреждении подобных проблем. Родители несут ответственность за воспитание, здоровье, а также психическое, физическое и нравственное развитие своих детей.

В заявлении выражено сожаление по поводу того, каким образом представители СМИ брали интервью у учащихся и освещали информацию об инциденте, произошедшем в лицее "Идрак".

Вновь напоминая представителям медиа о требованиях законов "О медиа", "О правах ребенка", "Правил этического поведения журналистов Азербайджана" и других нормативных правовых актов, омбудсмен призвала продемонстрировать ответственную и взвешенную позицию при освещении подобных тем.