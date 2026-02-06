Вусал Насирли сменил Салеха Мамедова на посту председателя правления ГААДА
Внутренняя политика
- 06 февраля, 2026
- 19:37
Салех Мамедов освобожден от должности председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением президента председателем правления ГААДА назначен Вусал Насирли.
