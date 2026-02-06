Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Вусал Насирли сменил Салеха Мамедова на посту председателя правления ГААДА

    Внутренняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 19:37
    Вусал Насирли сменил Салеха Мамедова на посту председателя правления ГААДА

    Салех Мамедов освобожден от должности председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Другим распоряжением президента председателем правления ГААДА назначен Вусал Насирли.

    распоряжение президента Салех Мамедов Вюсал Насирли Госагентство автодорог
    Saleh Məmmədov işdən çıxarılıb, AAYDA-ya yeni rəhbər təyin olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    20:49

    Исламабад благодарит Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

    Внешняя политика
    20:45

    В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    20:28

    Спиропали: Интеграция Албании в ЕС отвечает стратегическим интересам ЕС и США

    Другие страны
    20:12

    Литва вручила послу России ноту протеста из-за атак на объекты и население Украины

    Другие страны
    20:02

    США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

    В регионе
    19:57

    Азербайджан и Иордания обсуждают переход на круглогодичное авиасообщение

    Туризм
    19:44

    СМИ: Россия не требовала сокращения численности ВСУ на переговорах в Абу-Даби

    Другие страны
    19:37

    Вусал Насирли сменил Салеха Мамедова на посту председателя правления ГААДА

    Внутренняя политика
    19:32

    В США задержан участник нападения на консульство в Бенгази

    Другие страны
    Лента новостей