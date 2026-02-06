Спиропали: Интеграция Албании в ЕС отвечает стратегическим интересам ЕС и США

Интеграция Албании в Европейский союз представляет стратегический интерес как для ЕС, так и для США.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Албании Элиза Спиропали, комментируя вопросы безопасности и геополитической конкуренции на Западных Балканах.

Выступая на саммите "Западные Балканы, вперед", организованном Атлантическим советом в Вашингтоне, Спиропали отметила, что расширение ЕС на Западные Балканы следует рассматривать не как бюрократический механизм поощрения, а как геостратегический инструмент.

По ее словам, Западные Балканы больше не являются постконфликтным регионом, а превратились в передовую линию безопасности и конкуренции в Европе. Региональная нестабильность, влияние России и гибридное давление, подчеркнула министр, делают процесс расширения ЕС особенно актуальным.

Спиропали указала, что задержки в расширении создают риски для безопасности, формируя стратегические пустоты, которые могут быть использованы деструктивными внешними акторами. Она подчеркнула, что расширение должно основываться на принципе заслуг, но при этом быть ограничено по времени, поскольку любая задержка превращается в фактор угрозы безопасности.

Министр также отметила стратегическое значение расширения ЕС для США, назвав его не актом благотворительности, а элементом превентивной стратегии. По ее словам, несмотря на существующие разногласия между США и ЕС, Западные Балканы могут стать испытанием для евроатлантической согласованности.

Спиропали подчеркнула, что Албания нацелена на получение членства в ЕС до 2030 года.

В ходе визита глава МИД Албании также расценила приглашение премьер-министра страны Эди Рамы президентом США Дональдом Трампом присоединиться к Совету мира как свидетельство высокого уровня политического доверия и признания конструктивной роли Албании на международной арене.

Министр отметила достигнутый прогресс в сфере верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а также в укреплении демократических институтов, подчеркнув, что поддержка США, особенно в продвижении судебной реформы, имеет решающее значение.

По ее словам, приверженность Албании западным ценностям является стратегическим выбором, основанным на идентичности страны и реалиях безопасности, и этот курс не изменится независимо от смены администраций или корректировки политики расширения ЕС.