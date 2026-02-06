Азербайджан и Иордания обсуждают переход на круглогодичное авиасообщение

Азербайджан и Иордания обсуждают возможность перехода от сезонных чартерных рейсов к регулярному круглогодичному авиасообщению между Баку и Амманом.

Об этом в интервью Report заявил посол Иордании в Азербайджане Омар аль Нахар.

"Переход от сезонных чартерных перевозок к регулярному круглогодичному авиасообщению между Баку и Амманом остается на стадии оценки и анализа коммерческой целесообразности. Как я уже сказал, этот вопрос был предметом обсуждения на уровне министров в ходе заседания межправительственной комиссии 26-27 ноября 2025 года", - сказал он.

По словам посла, стратегическая готовность к запуску регулярных рейсов между Баку и Амманом уже заявлена руководством обеих стран, однако точная дата пока не определена. Тем не менее, ожидается, что проект будет реализован в ближайшем будущем.

По его словам, к настоящему времени сформированы институциональная база и механизмы реализации для запуска ряда совместных инициатив в сфере туризма, включая маркетинговые кампании по продвижению туристических направлений.

"Рост числа туристов из Иордании в Азербайджан в 2025 году на 49,9% демонстрирует высокую отзывчивость рынка и позитивное восприятие туристического позиционирования страны. В свою очередь, взаимные кампании по продвижению Иордании среди азербайджанских туристов - с акцентом на Петру, Вади-Рам, Мертвое море и побережье Красного моря - могут активизировать выездной поток из Азербайджана", - заявил дипломат.

Посол также подчеркнул, что прямая зависимость между развитием авиасообщения и туристическими потоками хорошо известна: "Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в ноябре 2025 года сопровождалось обсуждением перехода от сезонных чартерных рейсов к круглогодичному регулярному авиасообщению между Баку и Амманом. Туристические ведомства играют важную роль в подтверждении достаточного уровня спроса, необходимого для расширения маршрутов. Совместное продвижение туризма, увеличивающее загрузку существующих чартерных рейсов, создает коммерческие основания для авиакомпаний перейти к регулярным рейсам".

Омар аль Нахар отметил, что Петра ежегодно принимает почти один миллион посетителей и является популярной по посещаемости туристической достопримечательностью в мире. По его словам, уникальный опыт Иордании в управлении объектами культурного наследия создает возможности для передачи знаний Азербайджану по мере развития туризма вокруг собственных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и недавно освобожденных территорий Карабаха.

"Иордания также сформировала развитую систему подготовки кадров для индустрии гостеприимства. На фоне стремительного роста туристического сектора Азербайджан сталкивается с потребностью в развитии кадрового потенциала. Совместные инициативы могут включать программы подготовки в сфере гостиничного менеджмента, обмен студентами и специалистами, а также другие формы профессионального сотрудничества", - добавил посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке: