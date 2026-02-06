Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Иордания обсуждают переход на круглогодичное авиасообщение

    Туризм
    • 06 февраля, 2026
    • 19:57
    Азербайджан и Иордания обсуждают переход на круглогодичное авиасообщение

    Азербайджан и Иордания обсуждают возможность перехода от сезонных чартерных рейсов к регулярному круглогодичному авиасообщению между Баку и Амманом.

    Об этом в интервью Report заявил посол Иордании в Азербайджане Омар аль Нахар.

    "Переход от сезонных чартерных перевозок к регулярному круглогодичному авиасообщению между Баку и Амманом остается на стадии оценки и анализа коммерческой целесообразности. Как я уже сказал, этот вопрос был предметом обсуждения на уровне министров в ходе заседания межправительственной комиссии 26-27 ноября 2025 года", - сказал он.

    По словам посла, стратегическая готовность к запуску регулярных рейсов между Баку и Амманом уже заявлена руководством обеих стран, однако точная дата пока не определена. Тем не менее, ожидается, что проект будет реализован в ближайшем будущем.

    По его словам, к настоящему времени сформированы институциональная база и механизмы реализации для запуска ряда совместных инициатив в сфере туризма, включая маркетинговые кампании по продвижению туристических направлений.

    "Рост числа туристов из Иордании в Азербайджан в 2025 году на 49,9% демонстрирует высокую отзывчивость рынка и позитивное восприятие туристического позиционирования страны. В свою очередь, взаимные кампании по продвижению Иордании среди азербайджанских туристов - с акцентом на Петру, Вади-Рам, Мертвое море и побережье Красного моря - могут активизировать выездной поток из Азербайджана", - заявил дипломат.

    Посол также подчеркнул, что прямая зависимость между развитием авиасообщения и туристическими потоками хорошо известна: "Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в ноябре 2025 года сопровождалось обсуждением перехода от сезонных чартерных рейсов к круглогодичному регулярному авиасообщению между Баку и Амманом. Туристические ведомства играют важную роль в подтверждении достаточного уровня спроса, необходимого для расширения маршрутов. Совместное продвижение туризма, увеличивающее загрузку существующих чартерных рейсов, создает коммерческие основания для авиакомпаний перейти к регулярным рейсам".

    Омар аль Нахар отметил, что Петра ежегодно принимает почти один миллион посетителей и является популярной по посещаемости туристической достопримечательностью в мире. По его словам, уникальный опыт Иордании в управлении объектами культурного наследия создает возможности для передачи знаний Азербайджану по мере развития туризма вокруг собственных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и недавно освобожденных территорий Карабаха.

    "Иордания также сформировала развитую систему подготовки кадров для индустрии гостеприимства. На фоне стремительного роста туристического сектора Азербайджан сталкивается с потребностью в развитии кадрового потенциала. Совместные инициативы могут включать программы подготовки в сфере гостиничного менеджмента, обмен студентами и специалистами, а также другие формы профессионального сотрудничества", - добавил посол.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке:

    Иордания Азербайджан Омар аль‑Нахар авиасообщение туризм
    Azərbaycan və İordaniya arasında müntəzəm aviareyslər müzakirə olunur
    Ты - Король

    Последние новости

    20:49

    Исламабад благодарит Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

    Внешняя политика
    20:45

    В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    20:28

    Спиропали: Интеграция Албании в ЕС отвечает стратегическим интересам ЕС и США

    Другие страны
    20:12

    Литва вручила послу России ноту протеста из-за атак на объекты и население Украины

    Другие страны
    20:02

    США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

    В регионе
    19:57

    Азербайджан и Иордания обсуждают переход на круглогодичное авиасообщение

    Туризм
    19:44

    СМИ: Россия не требовала сокращения численности ВСУ на переговорах в Абу-Даби

    Другие страны
    19:37

    Вусал Насирли сменил Салеха Мамедова на посту председателя правления ГААДА

    Внутренняя политика
    19:32

    В США задержан участник нападения на консульство в Бенгази

    Другие страны
    Лента новостей