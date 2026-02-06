Посол: Иордания через Азербайджан рассчитывает получить доступ на рынки Кавказа и ЦА - ИНТЕРВЬЮ

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией продолжают укрепляться на фоне активного политического диалога и расширения экономического сотрудничества. В 2025 году страны достигли заметного прогресса в формировании институциональной платформы взаимодействия, подписав комплекс ключевых соглашений в торгово‑экономической, таможенной, туристической и иных областях, что отражает взаимное стремление углубить партнерство на основе дружбы и взаимного уважения.

В эксклюзивном интервью Report посол Иордании в Азербайджане Омар аль‑Нахар рассказал о том, как развивались отношения в 2025 году, какие инициативы сформировали новую повестку сотрудничества, а также какие задачи и совместные проекты стороны планируют реализовать в 2026 году в политической, экономической и культурной сферах.

- Как Вы охарактеризуете итоги сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в 2025 году и какие задачи и цели определены на 2026 год? Планируются ли в этом году взаимные визиты правительственных делегаций Азербайджана в Иорданию и Иордании в Азербайджан?

- 2025 год стал переломным моментом в азербайджано-иорданских двусторонних отношениях, ознаменовавшись существенным институциональным прогрессом и стратегическим сближением в ряде секторов. Четвертое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, состоявшееся в Баку 27 ноября 2025 года, стало ключевым результатом, в рамках которого было подписано шесть знаковых соглашений, значительно расширивших правовую базу двусторонних связей.

Среди наиболее значимых результатов можно отметить подписание Исполнительной программы сотрудничества на 2025-2027 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в начале января 2026 года. Программа предусматривает всестороннее взаимодействие в области науки и образования, культуры и искусства, молодежной политики и спорта, археологии, здравоохранения и медиа. Такой программный подход обеспечивает институциональную предсказуемость и формирует измеримые ориентиры для сотрудничества.

Соглашение о таможенном сотрудничестве, ратифицированное в Милли Меджлис 2 февраля 2026 года, представляет собой еще одно важное достижение: оно способствует развитию торговых потоков, упрощает таможенные процедуры и создает механизмы борьбы с правонарушениями в таможенной сфере.

В итоге двусторонняя договорно-правовая база значительно расширилась. В настоящее время действует более 40 документов, по восьми соглашениям достигнут консенсус на экспертном уровне, еще 12 новых проектов находятся на стадии активных переговоров, о чем было сообщено на четвертом заседании межправкомиссии.

Поступательное наращивание договорной базы свидетельствует не просто о дипломатической активности, но и о последовательной приверженности переводу политического диалога на высоком уровне в практическое сотрудничество. Подписание меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством туризма и древностей Иордании, сопровождаемого программой реализации, отражает конкретное намерение развивать контакты между людьми, о чем свидетельствует рост числа иорданских туристов, посетивших Азербайджан в 2025 году, на 49,9%, т.е. в 1,5 раза.

Повестка на 2026 год будет сосредоточена на реализации и расширении достигнутых договоренностей. Двенадцать проектов, которые в настоящее время находятся на стадии обсуждения, охватывают фармацевтику, энергетику, цифровизацию, транспортно-логистическую сферу и инвестиционное сотрудничество - это направления, соответствующие национальным приоритетам Азербайджана по диверсификации экономики и стратегическому позиционированию Иордании как регионального экономического хаба. Институциональная база, сформированная в рамках программы сотрудничества на 2025-2027 годы, предусматривает ежегодные этапы реализации, требующие скоординированных действий министерств и ведомств для преобразования соглашений в конкретные результаты.

Стратегическим приоритетом является практическая реализация недавно подписанных соглашений: рамочное соглашение о таможенном сотрудничестве должно быть внедрено через технические протоколы; программа сотрудничества в сфере туризма требует совместных маркетинговых инициатив и мер по упрощению визового режима; меморандум о сотрудничестве в сфере малых и средних предприятий (МСП) между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO) предполагает определение конкретных отраслей для предпринимательского взаимодействия.

Практические задачи по реализации программы сотрудничества на 2025-2027 годы указывают на то, что взаимные визиты на высоком уровне находятся на рассмотрении. Предложенный Иорданией в ходе ноябрьского заседания МПК (межправкомиссии - ред.) совместный бизнес-форум в Аммане предусматривает участие представителей деловых кругов и государственных структур Азербайджана на высоком уровне.

Институциональная динамика, сформированная регулярными заседаниями межправительственной комиссии, а также необходимость реализации недавно подписанных соглашений свидетельствуют о том, что в 2026 году, скорее всего, сохранится интенсивный уровень контактов на высоком уровне.

- Какую работу стороны проводят для расширения двусторонней торговли между Азербайджаном и Иорданией? Планируются ли в этом году межминистерские консультации и заседание межправительственной комиссии?

- Расширение двусторонней торговли остается стратегическим приоритетом, признаваемым правительствами обеих стран: министры прямо отмечают, что текущие объемы торговли существенно ниже имеющегося экономического потенциала между двумя братскими государствами. На заседании межправительственной комиссии в ноябре 2025 года этот вопрос был рассмотрен через три взаимосвязанных механизма: укрепление правовой и институциональной базы торговли, устранение процедурных барьеров и создание отраслевых платформ сотрудничества.

Соглашение о таможенном сотрудничестве, подписанное 27 ноября 2025 года и ратифицированное парламентом Азербайджана 2 февраля 2026 года, является базовым инструментом для расширения торговли. Статья 22 соглашения содержит положения об обмене информацией, добровольной помощи, техническом сотрудничестве, контролируемых поставках, протоколах конфиденциальности и процедурах выполнения запросов о содействии. Сокращая сроки таможенного оформления и повышая прозрачность, эта рамочная система напрямую снижает транзакционные издержки, которые ранее ограничивали взаимные торговые потоки.

Для Иордании это соглашение укрепляет роль Азербайджана как стратегических "ворот" на рынки стран СНГ, что подчеркнул министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда, заявив, что Иордания рассматривает Азербайджан как "жизненно важный хаб для расширения торговли со странами СНГ". Такое позиционирование создает взаимную выгоду: Иордания получает доступ к рынкам СНГ, а Азербайджан - к налаженным торговым связям Иордании на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании, подписанный 27 ноября 2025 года между KOBIA и JEDCO, создает важный механизм для развития торговли "снизу вверх". Сотрудничество между малыми и средними предприятиями формирует коммерческие связи в различных секторах. Эта рамочная основа будет способствовать деловым контактам между компаниями, предоставлению предпринимателям обеих стран рыночной аналитики и, потенциально, созданию механизмов совместного инвестирования.

Сектора, которые были определены как наиболее перспективные для расширения торговли в ближайшей перспективе, включают фармацевтику, сельское хозяйство и продовольственные товары, торговлю, связанную с туризмом, а также, разумеется, ИКТ.

В то же время озученное министром финансов Сахилем Бабаевым приглашение иорданским компаниям "активно участвовать в расширяющемся торгово-транспортном сотрудничестве в регионе" свидетельствует о стратегическом положении Азербайджана в рамках Среднего коридора и Транскаспийского международного транспортного маршрута. Для иорданского бизнеса, стремящегося выйти на рынки Центральной Азии и Кавказа, транспортная инфраструктура Азербайджана - включая Свободную экономическую зону Алят, Бакинский международный морской порт, железнодорожные соединения и возможности авиагрузоперевозок - обеспечивает логистический доступ, который ранее был ограничен.

МПК остается основным институциональным механизмом двустороннего экономического сотрудничества; сопредседателями выступают министр финансов Азербайджана и министр промышленности, торговли и снабжения Иордании. Даты пятого заседания комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам в рамках ежегодного или двухгодичного цикла встреч.

Предложенный совместный бизнес-форум в Аммане, хотя и не является заседанием межправительственной комиссии, может стать дополнительной площадкой для взаимодействия с частным сектором и способен повлиять на дальнейший прогресс, обеспечив согласование государственной политики с потребностями делового сообщества.

- В мае 2026 года в Баку состоится конференция ООН WUF13. На каком уровне Иордания планирует быть представлена на этом мероприятии?

- По состоянию на начало февраля 2026 года официальных публичных заявлений относительно конкретного уровня представительства Иордании на WUF13 сделано не было. Однако, наиболее вероятным является участие на уровне министров.

Иордания активно участвует в форумах развития под эгидой ООН и демонстрирует приверженность реализации Целей устойчивого развития, особенно в сферах урбанизации и размещения беженцев. Страна имеет один из самых высоких в мире показателей соотношения числа беженцев к численности населения, что создает серьезную нагрузку на городское планирование и жилищный сектор. WUF13 предоставляет Иордании платформу для демонстрации своего опыта управления городским развитием в сложных условиях, а также для поиска международных партнерств в решении задач устойчивого урбанистического развития.

- В ноябре прошлого года в Баку состоялись встречи представителей Иордании с азербайджанскими структурами в сфере туризма и авиации. Можно ли ожидать в ближайшее время совместных туристических проектов или инициатив между Иорданией и Азербайджаном?

- Институциональная база и механизмы реализации уже созданы для запуска ряда совместных инициатив, включая совместные маркетинговые кампании по продвижению туристических направлений. Рост числа туристов из Иордании в Азербайджан в 2025 году на 49,9% свидетельствует об исключительной отзывчивости рынка. Такая динамика указывает на то, что иорданские потребители положительно воспринимают туристическое позиционирование Азербайджана. В свою очередь, взаимные кампании по продвижению Иордании среди азербайджанских туристов - с использованием узнаваемого туристического бренда страны, связанного с Петрой, Вади-Рамом, Мертвым морем и побережьем Красного моря - могут задействовать растущий выездной туристический поток из Азербайджана.

Прямая зависимость между авиасообщением и туристическими потоками хорошо известна. Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в ноябре 2025 года сопровождалось обсуждением перехода от сезонных чартерных рейсов к круглогодичному регулярному авиасообщению между Баку и Амманом. Туристические ведомства играют важную роль в подтверждении достаточного уровня спроса, необходимого для расширения маршрутов. Совместное продвижение туризма, увеличивающее загрузку существующих чартерных рейсов, создает коммерческие основания для авиакомпаний перейти к регулярным рейсам.

Петра ежегодно принимает почти один миллион посетителей и является популярной по посещаемости туристической достопримечательностью в мире. Уникальный опыт Иордании в управлении объектами культурного наследия создает возможности для передачи знаний Азербайджану по мере развития туризма вокруг собственных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и недавно освобожденных территорий Карабаха.

Иордания также сформировала развитую систему подготовки кадров для индустрии гостеприимства. На фоне стремительного роста туристического сектора Азербайджан сталкивается с потребностью в развитии кадрового потенциала. Совместные инициативы могут включать программы подготовки в сфере гостиничного менеджмента, обмен студентами и специалистами, а также другие формы профессионального сотрудничества.

- На каком этапе находится процесс перехода от сезонных чартерных рейсов в Амман к регулярным круглогодичным рейсам и когда можно ожидать их запуска?

- Переход от сезонных чартерных перевозок к регулярному круглогодичному авиасообщению между Баку и Амманом остается на стадии оценки и анализа коммерческой целесообразности. Как я уже сказал, этот вопрос был предметом обсуждения на уровне министров в ходе заседания межправительственной комиссии 26-27 ноября 2025 года. Хотя стратегическое намерение было четко обозначено руководством двух стран, конкретная дата запуска регулярных рейсов пока не объявлена. Вместе с тем ожидается, что реализация может состояться скорее раньше, чем позже.

- Вы отметили, что Азербайджан и Иордания в настоящее время обсуждают реализацию 12 проектов. На каком этапе находятся эти переговоры и в каких сферах планируется их осуществление?

- Двенадцать проектов, находящихся на стадии обсуждения, формируют портфель инициатив в таких областях, как фармацевтика, энергетика, цифровизация, транспорт и логистика, туризм, развитие малых и средних предприятий, возможные инвестиции в третьих странах, сельское хозяйство, здравоохранение и промышленное сотрудничество. Эти проекты остаются на стадии переговоров на экспертном уровне, при этом часть из них демонстрирует продвинутую степень проработки и потенциал для реализации в ближайшей перспективе.

Исполнительная программа сотрудничества на 2025-2027 годы обеспечивает институциональную архитектуру для их внедрения, а стратегическое соответствие национальным приоритетам обеих стран создает благоприятные условия для успешной реализации при активном участии частного сектора.

- Насколько интересны для Иордании совместные проекты с Азербайджаном в сфере энергетики, цифровизации и ИКТ?

- Совместные проекты с Азербайджаном в области энергетики, цифровизации и ИКТ представляют значительный интерес для Иордании, что обусловлено рядом стратегических факторов: необходимостью укрепления энергетической безопасности, приоритетами развития цифровой экономики, возможностями расширения доступа к рынкам и эффективным использованием человеческого капитала. Этот интерес носит не теоретический, а практический характер и реализуется через активное взаимодействие на уровне профильных министерств и интеграцию соответствующих инициатив в рамки программы сотрудничества на 2025-2027 годы.

Указанные направления обладают взаимодополняющим потенциалом. Иордания получает доступ к опыту в сфере возобновляемой энергетики, технологическому партнерству и возможностям выхода на рынки стран СНГ, а Азербайджан - к экспертизе в области цифрового управления, человеческому капиталу и пониманию рынков арабских стран. Существует ряд конкретных возможностей для совместных проектов, включая развитие возобновляемой энергетики, цифровые государственные платформы, кибербезопасность, цифровую инфраструктуру и формирование инновационных экосистем.

Успешная реализация потребует создания специализированных технических рабочих групп, которые смогут перевести стратегические договоренности в конкретные проектные решения, мобилизации финансирования и активного участия частного сектора для обеспечения коммерческой устойчивости. Предложенный бизнес-форум в Аммане может стать эффективной площадкой для запуска конкретных совместных предприятий, объединив государственные стратегические рамки с коммерческими партнерствами.

- Одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества является транзит и логистика. Какие проекты планируются для расширения транспортного взаимодействия между нашими странами?

- Сотрудничество Азербайджана и Иордании в сфере транзита и логистики отвечает взаимодополняющим стратегическим задачам: стремлению Азербайджана укрепить свою роль регионального транспортно-коммуникационного хаба, соединяющего Европу, Азию и Ближний Восток, и заинтересованности Иордании в эффективном и экономически выгодном доступе к рынкам стран СНГ. Хотя конкретные инфраструктурные проекты пока официально не объявлены, существующая стратегическая рамка, подписанные соглашения и общие приоритеты развития транспортного сектора в обеих странах дают четкие основания для дальнейшего сотрудничества.

Географическое положение Азербайджана на пересечении нескольких международных коридоров и устойчивые инвестиции в транспортную инфраструктуру закрепили за страной статус ключевого звена региональных и международных транспортных сетей. Иордания, в свою очередь, располагает развитой логистической инфраструктурой, обслуживающей региональные рынки, включая современный порт Акаба на Красном море, разветвленную сеть автомобильных дорог и мультимодальные транспортные возможности, что может дополнительно усилить стратегическую роль Азербайджана как регионального транспортного узла.

- Когда может состояться совместный бизнес-форум в Аммане?

- Хотя конкретная дата пока не объявлена, ожидается, что форум может пройти в первом квартале 2026 года.

- Азербайджан и Иордания обсуждают создание совместного предприятия в фармацевтической отрасли. На каком этапе находятся переговоры и когда может быть принято окончательное решение?

- Наличие очевидной коммерческой логики, взаимодополняющих возможностей сторон и оптимистичные публичные заявления профильных министров позволяют предположить высокую вероятность реализации этого проекта. Реалистично ожидать, что формальное решение и подписание соглашения о создании совместного предприятия могут состояться во втором или третьем квартале 2026 года.

- Иордания рассматривает возможность совместных инвестиций с Азербайджаном в Сирии. Могли бы вы подробнее рассказать об этом?

- Иордания обладает рядом уникальных преимуществ, которые делают ее привлекательным партнером-посредником для участия в проектах по восстановлению Сирии. Страна имеет общую границу с Сирией протяженностью 375 км, пограничный переход расположен всего в 90 км от Дамаска и в 18 км от крупных промышленных зон Иордании, что обеспечивает эффективную логистику для перемещения материалов, оборудования и персонала.

На пограничном переходе создана совместная иордано-сирийская свободная зона площадью 6 млн кв. м, с уже привлеченными инвестициями на сумму $400 млн, 30 тыс. кв. м построенных объектов и полным освобождением операций от налогов.

В Иордании действует 29 промышленных зон с развитой инфраструктурой, причем две из них в провинции Мафрак расположены менее чем в 30 минутах езды от сирийской границы и предлагают конкурентную ставку корпоративного налога в 5%. Эти зоны оснащены всей необходимой инфраструктурой - электроэнергией, водоснабжением, газом, коммуникациями, канализацией и дорожной сетью, а также имеют логистические связи с рынками Саудовской Аравии и Ирака.

Кроме того, Иордания располагает интегрированной цепочкой добавленной стоимости в строительном секторе, что особенно важно для проектов по восстановлению. В стране один из самых высоких в мире показателей числа инженеров на душу населения, действует более 3000 подрядных, проектных и архитектурных компаний. Иордания также располагает производством цемента, стали и алюминия, мощностями по изготовлению сборных и модульных конструкций, а также характеризуется финансовой стабильностью и развитой деловой сетью.

Масштаб возможностей по восстановлению Сирии крайне значителен: оценки варьируются от $140 млрд до $400 млрд, а по некоторым прогнозам достигают $900 млрд. В июне 2025 года Всемирный банк одобрил грант в размере $146 млн на чрезвычайный проект в энергетическом секторе Сирии, тогда как ЕС объявил о выделении €175 млн на проекты развития.

В этой связи предложение Иордании Азербайджану о совместных инвестициях представляет собой стратегическую возможность. Оно исходит из понимания того, что восстановление Сирии превышает возможности любой отдельной страны и требует объединения взаимодополняющих ресурсов. Азербайджан может предложить финансовые ресурсы и сильные позиции в энергетическом секторе, тогда как Иордания - географическую близость и развитую строительную экосистему. Обе стороны при этом получают доступ к более широким региональным рынкам друг друга.