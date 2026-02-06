Azərbaycan və İordaniya arasında müntəzəm aviareyslər müzakirə olunur
- 06 fevral, 2026
- 20:45
Azərbaycan və İordaniya Bakı ilə Əmman arasında mövsümi çarter reyslərindən ilboyu müntəzəm hava əlaqəsinə keçid imkanını müzakirə edirlər.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində İordaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ömər əl-Nahar bildirib.
"Bakı ilə Əmman arasında mövsümi çarter daşımalarından ilboyu müntəzəm hava əlaqəsinə keçid kommersiya baxımından səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və təhlili mərhələsindədir. Qeyd etdiyim kimi, bu məsələ 2025-ci il noyabrın 26-27-də Hökumətlərarası Komissiyanın iclası zamanı nazirlər səviyyəsində müzakirə mövzusu olub", - o deyib.
Onun sözlərinə görə, turizmin təşviqi üzrə birgə marketinq daxil olmaqla, bir sıra təşəbbüslərin işə salınması üçün institusional baza və icra mexanizmləri artıq yaradılıb.
"2025-ci ildə İordaniyadan Azərbaycana gələn turistlərin sayının 49,9 % artması bazarın buna müstəsna dərəcədə reaksiya verdiyini sübut edir. Bu dinamika iordaniyalı istehlakçıların Azərbaycanın turizm mövqeyini müsbət qəbul etdiklərini göstərir. İordaniyanın azərbaycanlı turistlər arasında tanıdılmasına yönəlmiş qarşılıqlı kampaniyalardan - Petra, Vadi-Ram, Ölü dəniz və Qırmızı dəniz sahilləri ilə bağlı turizm brendləri ilə bağlı kampaniyalardan istifadə edilməsi Azərbaycandan artan xarici səfərlərə töhfə verə bilər." – Ömər əl-Nahar bildirib.
Səfir həmçinin vurğulayıb ki, hava əlaqəsi ilə turizm axınları arasında birbaşa əlaqə yaxşı məlumdur: "Ötən ilin noyabrında turizm sahəsində əməkdaşlığa dair çərçivə sazişinin imzalanması Bakı və Əmman arasında mövsümi çarter reyslərindən ilboyu müntəzəm hava əlaqəsinə keçidin müzakirəsi ilə müşayiət olunub. Turizm qurumları marşrutların genişləndirilməsi üçün zəruri olan yetərli tələb səviyyəsinin təsdiqlənməsində mühüm rol oynayır. Turizmin birgə təşviqi, mövcud çarter reyslərinin doluluğunu artırmaqla, hava yollarının müntəzəm uçuşlara keçməsi üçün kommersiya əsaslarını yaradır".
Ömər əl-Nahar qeyd edib ki, Petra hər il demək olar ki, bir milyon turist qəbul edir və dünyada ən çox ziyarət edilən turistik məkanlardan biridir. Onun sözlərinə görə, İordaniyanın mədəni irs obyektlərinin idarə edilməsindəki unikal təcrübəsi Azərbaycanın özünün UNESCO-nun Ümumdünya İrsi obyektləri və Qarabağın bu yaxınlarda işğaldan azad edilmiş əraziləri ətrafında turizmi inkişaf etdirməsi fonunda biliklərin ötürülməsi üçün imkanlar yaradır.
"İordaniya həmçinin qonaqpərvərlik sənayesi üçün inkişaf etmiş kadr hazırlığı sistemi formalaşdırıb. Turizm sektorunun sürətli inkişafı fonunda Azərbaycan kadr potensialının inkişaf etdirilməsi zərurəti ilə üzləşir. Birgə təşəbbüslərə hotellərin idarə edilməsi sahəsində hazırlıq proqramları, tələbə və mütəxəssis mübadiləsi, eləcə də digər peşəkar əməkdaşlıq formaları daxil ola bilər", - səfir əlavə edib.
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.