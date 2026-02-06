İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası" dəyişib, sənəd üçün strateji layihələr müəyyənləşib

    Biznes
    • 06 fevral, 2026
    • 17:56
    İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası dəyişib, sənəd üçün strateji layihələr müəyyənləşib

    Prezident İlham Əliyev 18 yanvar 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, bundan sonra sənaye məhəllələrinin rezidentlərinin investisiya təşviqi sənədi almaq üçün təqdim etdiyi strateji investisiya layihələrində minimal dəyəri 1 milyon manat olmalıdır.

    Bundan başqa, fərmana əsasən, ölkə Prezidentinin müəyyən etdiyi istiqamətlər üzrə həyata keçirilən strateji investisiya layihələrini təqdim edən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara investisiya təşviqi sənədi 2023-cü il yanvarın 1-dən 6 il ərzində verilir.

    İqtisadiyyat Nazirliyi fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi nəzərdə tutulan strateji investisiya layihələrinin istiqamətləri aşağıdakılardır:

    1. Yerli xammal bazasına (metal filiz, alüminium, neft, qaz, kimya, tikinti materialları, pambıq və barama) əsaslanan istehsal layihələri;

    2. Bərpaolunan enerji mənbələri hesabına enerji istehsalı layihələri;

    3. Tullantıların idarə olunması və təkrar emalı layihələri;

    4. Dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihələri;

    5. Özəl sənaye məhəllələrinin yaradılması layihələri və sənaye məhəllələrinin rezidentlərinin həyata keçirdiyi istehsal layihələri;

    6. 2023-cü il yanvarın 1-dən sonra keçirilən investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilən qeyri-neft/qaz sənayesi müəssisələrinin istehsal layihələri;

    7. İstehsalı ilk dəfə təşkil edilən, yerli məhsullarla özünü təminetmə səviyyəsini (idxalın əvəzlənməsini) və ya qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılmasını təşviq edən iqtisadi fəaliyyət sahələrinin yaradılması istiqamətində həyata keçirilən "Azərbaycanda ilk" ("First in Azerbaijan") layihələri;

    8. Dərman vasitələrinin və əczaçılıq məhsullarının istehsalı (qablaşdırma fəaliyyəti istisna olmaqla) layihələri;

    9. Dəmir yolu hərəkət tərkibinin təmiri və onun ehtiyat hissələrinin istehsalı layihələri;

    10. Hərbi təyinatlı məhsulların istehsalı layihələri.

    İlham Əliyev Fərman investisiya təşviqi sənədi

    Son xəbərlər

    18:05

    İran ilə ABŞ arasında danışıqlar davam etdiriləcək - YENİLƏNİB

    Region
    18:04

    "Arsenal" "Borussiya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    18:03

    Azərbaycanda yeni yaradılan hər iki milli parkda ova icazə veriləcək

    Ekologiya
    17:58
    Foto

    Fərid Əhmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    17:56

    "İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası" dəyişib, sənəd üçün strateji layihələr müəyyənləşib

    Biznes
    17:54

    İki milli park haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:54

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 25 min manatdan çox ziyan dəyib

    Hadisə
    17:47

    Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib

    Region
    17:36

    ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti