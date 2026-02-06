В Азербайджане изменился "Порядок выдачи документа поощрения инвестиций"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок выдачи документа поощрения инвестиций" (ДПИ), утвержденный указом от 18 января 2016 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

Согласно указу, отныне минимальная стоимость в стратегических инвестиционных проектах, представляемых резидентами промышленных кварталов для получения документа поощрения инвестиций, должна составлять 1 млн манатов.

Кроме того, согласно указу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, представившим стратегические инвестиционные проекты, реализуемые по направлениям, определенным президентом страны, ДПИ выдается в течение 6 лет с 1 января 2023 года.

Министерство экономики должно решить вопросы, вытекающие из указа.