    В Азербайджане изменился "Порядок выдачи документа поощрения инвестиций"

    Бизнес
    • 06 февраля, 2026
    • 18:14
    В Азербайджане изменился Порядок выдачи документа поощрения инвестиций

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок выдачи документа поощрения инвестиций" (ДПИ), утвержденный указом от 18 января 2016 года.

    Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

    Согласно указу, отныне минимальная стоимость в стратегических инвестиционных проектах, представляемых резидентами промышленных кварталов для получения документа поощрения инвестиций, должна составлять 1 млн манатов.

    Кроме того, согласно указу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, представившим стратегические инвестиционные проекты, реализуемые по направлениям, определенным президентом страны, ДПИ выдается в течение 6 лет с 1 января 2023 года.

    Министерство экономики должно решить вопросы, вытекающие из указа.

