США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью
- 06 февраля, 2026
- 20:02
Соединенные Штаты вводят санкции против 15 организаций, двух физических лиц и 14 судов теневого флота, связанных с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией.
Об этом передает Report со ссылкой на Государственный департамент США.
Ведомство отмечает, что доходы от этой деятельности используются Ираном для финансирования деструктивных действий в различных регионах мира и внутри страны.
"До тех пор, пока Иран пытается обходить санкции и получать доходы от нефти и нефтехимической продукции для финансирования подобных репрессивных действий.....Соединенные Штаты будут принимать меры для привлечения к ответственности как иранского режима, так и его партнеров",- отмечается в заявлении.
В нем подчеркивается, что президент США Дональд Трамп намерен и впредь сокращать нелегальные поставки иранских энергоносителей в рамках кампании максимального давления, проводимой нынешней администрацией Белого дома.