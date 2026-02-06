Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 20:02
    США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

    Соединенные Штаты вводят санкции против 15 организаций, двух физических лиц и 14 судов теневого флота, связанных с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией.

    Об этом передает Report со ссылкой на Государственный департамент США.

    Ведомство отмечает, что доходы от этой деятельности используются Ираном для финансирования деструктивных действий в различных регионах мира и внутри страны.

    "До тех пор, пока Иран пытается обходить санкции и получать доходы от нефти и нефтехимической продукции для финансирования подобных репрессивных действий.....Соединенные Штаты будут принимать меры для привлечения к ответственности как иранского режима, так и его партнеров",- отмечается в заявлении.

    В нем подчеркивается, что президент США Дональд Трамп намерен и впредь сокращать нелегальные поставки иранских энергоносителей в рамках кампании максимального давления, проводимой нынешней администрацией Белого дома.

    ABŞ İran neftinin ticarəti ilə əlaqəli gəmi və şirkətlərə sanksiyalar tətbiq edib
    US sanctions 15 entities, 14 ships for trading Iranian oil, State Dept says
