Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləş üzrə daha 5 çəkidə finalçılar bəlli oldu
Fərdi
- 06 fevral, 2026
- 18:45
Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləş üzrə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
61 kq
Camal Abbasov ("Neftçi", Gəncə) – Məhəmmədəli Əlizadə (İmişli)
70 kq
Hacı Kərimov (Neftçi) – Sadiq Hüseynov (Neftçi)
79 kq
Elcan İsmayılzadə (Neftçi) – Əli Hacıyev (AİJA)
92 kq
Hüseyn Məmmədtağızadə (Neftçi) – İsmayıl Əsədli (Gəncə, Təhsil-1)
125 kq
Muxamad Qantemirov (AGF) – Yusif Dursunov (Neftçi)
