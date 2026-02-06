İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləş üzrə daha 5 çəkidə finalçılar bəlli oldu

    • 06 fevral, 2026
    • 18:45
    Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləş üzrə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

    61 kq

    Camal Abbasov ("Neftçi", Gəncə) – Məhəmmədəli Əlizadə (İmişli)

    70 kq

    Hacı Kərimov (Neftçi) – Sadiq Hüseynov (Neftçi)

    79 kq

    Elcan İsmayılzadə (Neftçi) – Əli Hacıyev (AİJA)

    92 kq

    Hüseyn Məmmədtağızadə (Neftçi) – İsmayıl Əsədli (Gəncə, Təhsil-1)

    125 kq

    Muxamad Qantemirov (AGF) – Yusif Dursunov (Neftçi)

