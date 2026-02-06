Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров

    Здоровье
    • 06 февраля, 2026
    • 14:05
    В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров

    В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров, у которых была зафиксирована смерть мозга.

    Как сообщает Report, об этом в прямом эфире DOST TV заявил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Кязыми.

    По его словам, на сегодняшний день выполнено 1 500 операций по пересадке органов, включая 11 - от посмертных доноров.

    Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена пересадка органов от посмертного донора, а 31 октября 2025 года впервые в Кавказском регионе осуществлена трансплантация сердца от посмертного донора.

    посмертные доноры трансплантация органов Азербайджан Мирджалал Кязыми
    Azərbaycanda son bir ildə 11 meyitdən orqan köçürülməsi həyata keçirilib
    Лента новостей