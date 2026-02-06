В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров, у которых была зафиксирована смерть мозга.

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире DOST TV заявил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Кязыми.

По его словам, на сегодняшний день выполнено 1 500 операций по пересадке органов, включая 11 - от посмертных доноров.

Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена пересадка органов от посмертного донора, а 31 октября 2025 года впервые в Кавказском регионе осуществлена трансплантация сердца от посмертного донора.