В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров
Здоровье
- 06 февраля, 2026
- 14:05
В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров, у которых была зафиксирована смерть мозга.
Как сообщает Report, об этом в прямом эфире DOST TV заявил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Кязыми.
По его словам, на сегодняшний день выполнено 1 500 операций по пересадке органов, включая 11 - от посмертных доноров.
Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена пересадка органов от посмертного донора, а 31 октября 2025 года впервые в Кавказском регионе осуществлена трансплантация сердца от посмертного донора.
Последние новости
15:04
Видео
Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
14:57
Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мирДругие страны
14:48
Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страныИнфраструктура
14:46
Франция открыла генеральное консульство в ГренландииДругие страны
14:22
В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДСФинансы
14:12
Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в БакуИндивидуальные
14:11
Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной странойДругие страны
14:05
В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноровЗдоровье
14:00