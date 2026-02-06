Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 13:52
    В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

    В Баку отметили 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

    Как передает Report, об сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсетях.

    По его словам, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Украины и депутат Милли Меджлиса, председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина Алибала Магеррамзаде.

    "Мы почтили общее историческое наследие наших народов, возложили цветы к мемориальной доске в честь первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Азербайджанской Демократической Республике", - написал он.

    Гусев также выразил искреннюю благодарность Азербайджану и азербайджанскому народу за неизменную поддержку Украины и вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

    "Память о первых дипломатических контактах является прочной основой современного стратегического партнерства между нашими государствами и источником взаимного уважения и доверия", - подчеркнул посол.

    Украина Юрий Гусев посольство Алибала Магеррамзаде Милли Меджлис дипотношения
    Bakıda Azərbaycan və Ukrayna arasında diplomatik münasibətlərin 34-cü ildönümü qeyd olunub
    Azerbaijan and Ukraine mark 34 years of diplomatic ties
