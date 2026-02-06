Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной страной

Вашингтон считает неуместным в текущих условиях заключать соглашение по ядерным вооружениям лишь с одной страной.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.

По его словам, продление действия ДСНВ, устанавливающего ограничения для двух крупнейших ядерных держав мира - Соединенных Штатов и России, - не принесет пользы ни США, ни миру в целом, "поскольку данное соглашение несовершенно и не включает Китай".

"Сегодня Соединенные Штаты сталкиваются с угрозами со стороны нескольких ядерных держав. Если кратко, двусторонний договор лишь с одной ядерной страной просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем", - сказал представитель Госдепа, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.