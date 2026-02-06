Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной страной

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 14:11
    Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной страной

    Вашингтон считает неуместным в текущих условиях заключать соглашение по ядерным вооружениям лишь с одной страной.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.

    По его словам, продление действия ДСНВ, устанавливающего ограничения для двух крупнейших ядерных держав мира - Соединенных Штатов и России, - не принесет пользы ни США, ни миру в целом, "поскольку данное соглашение несовершенно и не включает Китай".

    "Сегодня Соединенные Штаты сталкиваются с угрозами со стороны нескольких ядерных держав. Если кратко, двусторонний договор лишь с одной ядерной страной просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем", - сказал представитель Госдепа, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

    Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

    Госдеп США Томас ДиНанно США ДСНВ соглашение по ядерным вооружениям Россия
    Dövlət Departamenti: ABŞ yalnız bir ölkə ilə nüvə silahları üzrə saziş bağlamağı uyğun hesab etmir
    Ты - Король

    Последние новости

    15:04
    Видео

    Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    14:57

    Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мир

    Другие страны
    14:48

    Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страны

    Инфраструктура
    14:46

    Франция открыла генеральное консульство в Гренландии

    Другие страны
    14:22

    В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС

    Финансы
    14:12

    Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

    Индивидуальные
    14:11

    Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной страной

    Другие страны
    14:05

    В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноров

    Здоровье
    14:00

    Посол: Иордания через Азербайджан рассчитывает получить доступ на рынки Кавказа и ЦА - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    Лента новостей