    Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

    Индивидуальные
    • 06 февраля, 2026
    • 14:12
    Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу AGF Trophy, который пройдет в Баку.

    Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях примут участие спортсмены из Казахстана, Польши, Турции, США, а также спортсмены с нейтральным статусом.

    Гимнасты будут соревноваться в индивидуальных и синхронных программах. Турнир пройдет 21-22 февраля на Национальной гимнастической арене.

    Лента новостей