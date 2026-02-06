Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку

Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу AGF Trophy, который пройдет в Баку.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях примут участие спортсмены из Казахстана, Польши, Турции, США, а также спортсмены с нейтральным статусом.

Гимнасты будут соревноваться в индивидуальных и синхронных программах. Турнир пройдет 21-22 февраля на Национальной гимнастической арене.