    Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Bakıda keçiriləcək Dünya Kubokuna qatılacaq ölkələr müəyyənləşib

    Fərdi
    • 06 fevral, 2026
    • 13:54
    Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Bakıda keçiriləcək Dünya Kubokuna qatılacaq ölkələr müəyyənləşib

    Bakıda keçiriləcək batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku, "AGF Trophy"də iştirak edəcək ölkələr müəyyənləşib.

    Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yarışda Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı, Qazaxıstan, Polşa, Türkiyə, ABŞ-dən olan və neytral idmançılar mübarizə aparacaqlar.

    Gimnastlar fərdi və sinxron proqramlar üzrə yarışacaqlar.

    Qeyd edək ki, turnir fevralın 21-22-də Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.

    Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку
    Countries confirmed for Trampoline Gymnastics and Tumbling World Cup in Baku

