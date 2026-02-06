В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 06 февраля, 2026
    • 14:22
    В Азербайджане в январе 2026 года покупателям недвижимости безналичным способом возвращено 3 млн 376 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Отмечается, что денежные средства были возмещены в рамках продолжающегося проекта по возврату части уплаченного НДС физическим лицам-потребителям за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у застройщиков.

    НДС покупатели недвижимости Государственная налоговая служба
    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara ötən ay 3 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb
