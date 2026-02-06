В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС
Финансы
- 06 февраля, 2026
- 14:22
В Азербайджане в январе 2026 года покупателям недвижимости безналичным способом возвращено 3 млн 376 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Отмечается, что денежные средства были возмещены в рамках продолжающегося проекта по возврату части уплаченного НДС физическим лицам-потребителям за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у застройщиков.
Последние новости
15:04
Видео
Жертвами теракта в мечети в Исламабаде стали не менее 30 человек - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
14:57
Глава МИД Венгрии: Если бы все зависело от США, в Украине уже был бы мирДругие страны
14:48
Министр: Проект "Здоровый квартал" будет реализован в разных регионах страныИнфраструктура
14:46
Франция открыла генеральное консульство в ГренландииДругие страны
14:22
В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДСФинансы
14:12
Определены страны-участницы Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в БакуИндивидуальные
14:11
Госдеп США заявил о неактуальности ядерных соглашений лишь с одной странойДругие страны
14:05
В Азербайджане за последний год осуществлена трансплантация органов от 11 посмертных доноровЗдоровье
14:00