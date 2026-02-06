В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС

В Азербайджане в январе 2026 года покупателям недвижимости безналичным способом возвращено 3 млн 376 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Отмечается, что денежные средства были возмещены в рамках продолжающегося проекта по возврату части уплаченного НДС физическим лицам-потребителям за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у застройщиков.