    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara ötən ay 3 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 06 fevral, 2026
    • 13:52
    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara ötən ay 3 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 3 milyon 376 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.

    daşınmaz əmlak Dövlət Vergi Xidməti
    В Азербайджане покупателям недвижимости в январе возвращено более 3 млн манатов НДС

