    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 15:23
    55 инвесторов проявили интерес к облигациям НБКО Regional

    Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) Regional на сумму 1 миллион манатов.

    Об этом Report сообщили в БФБ.

    Согласно информации, методом публичного предложения были размещены 10 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. 55 инвесторов представили 55 заявок на облигации на сумму 1 млн манатов. В итоге размещение состоялось в полном объеме.

    Ценные бумаги будут находиться в обращении 3 года. Их годовая доходность составляет 16%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса является инвестиционная компания Xalq Kapital.

    Эмитент имеет обязательство по обратному выкупу ценных бумаг в течение срока обращения при условии, что цена будет не ниже номинальной стоимости.

