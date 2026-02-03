55 инвесторов проявили интерес к облигациям НБКО Regional
- 03 февраля, 2026
- 15:23
Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) Regional на сумму 1 миллион манатов.
Об этом Report сообщили в БФБ.
Согласно информации, методом публичного предложения были размещены 10 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. 55 инвесторов представили 55 заявок на облигации на сумму 1 млн манатов. В итоге размещение состоялось в полном объеме.
Ценные бумаги будут находиться в обращении 3 года. Их годовая доходность составляет 16%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса является инвестиционная компания Xalq Kapital.
Эмитент имеет обязательство по обратному выкупу ценных бумаг в течение срока обращения при условии, что цена будет не ниже номинальной стоимости.