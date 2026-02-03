ЛЭП Армения–Иран готова на 85%, будет запущена в 2026г

Линия электропередачи (ЛЭП) Армения–Иран готова на 85% и, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян на пресс-конференции сегодня.

По его словам, в Армении считают реальной синхронизацию энергетических систем не только с Ираном, но и с другими соседними странами - Турцией, Азербайджаном и Грузией.

Министр отметил, что на данный момент технических препятствий для синхронизации не существует, однако конкретные сроки реализации проекта пока не определены.

Кроме того, Худатян подчеркнул, что в 2025 году посетил Турцию, где провел встречу с министром, курирующим энергетическую сферу.

"Синхронизация энергосистем - не только приоритет, он имеет и коммерческое значение - в плане импорта и экспорта электроэнергии - и обеспечивает устойчивость всей энергосистемы. Объединенные энергосети взаимно повышают уровень стабильности", - отметил он.