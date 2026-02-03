İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Ermənistan-İran elektrik verilişi xətti bu il istismara verilə bilər

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 15:11
    Ermənistan-İran elektrik verilişi xətti bu il istismara verilə bilər

    Ermənistan-İran elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi işləri 85 % hazırdır və 2026-cı ildə istismara veriləcəyi gözlənilir.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri David Xudatyan bu gün keçirilən mətbuat konfransında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistanın təkcə İranla deyil, həm də digər qonşu ölkələrlə - Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanla enerji sistemlərinin sinxronlaşdırılması real hesab edilir.

    Nazir qeyd edib ki, hazırda sinxronlaşdırma üçün texniki maneələr yoxdur, lakin layihənin həyata keçirilməsinin konkret müddəti hələ müəyyənləşdirilməyib: "Enerji sistemlərinin sinxronlaşdırılması təkcə prioritet deyil, o, həm də elektrik enerjisinin idxalı və ixracı baxımından kommersiya əhəmiyyətinə malikdir və bütün enerji sisteminin dayanıqlığını təmin edir. Birləşdirilmiş enerji şəbəkələri qarşılıqlı olaraq sabitlik səviyyəsini artırır".

