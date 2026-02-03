Доля браузера Samsung Internet в Азербайджане снизилась на 45%

Рыночная доля браузера Chrome на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства, планшеты) в Азербайджане в январе этого года составила 85,96%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 1,17 процентных пункта больше по сравнению с декабрем и на 7,63 процентных пункта больше показателя 1 января 2025 года.

Рыночная доля Safari, занимающего второе место, составила 5,85%, сократившись на 1,09 процентных пункта за месяц и на 5,11 процентных пункта за год.

Доля компании Samsung Internet на рынке составила 2,16%. За месяц она увеличилась на 0,02 процентных пункта, а за год сократилась на 1,78 процентных пункта. В целом, ее рыночная доля за год снизилась на 45%.

Рыночная доля Opera, занимающей четвертое место, составила 1,82%, сократившись на 0,06 процентных пункта за месяц и на 0,53 процентных пункта в годовом сравнении.

Рыночная доля Firefox, замыкающего первую пятерку, составила 1,33%, увеличившись на 0,52 процентных пункта за месяц и на 0,54 процентных пункта за год.