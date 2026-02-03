Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Доля браузера Samsung Internet в Азербайджане снизилась на 45%

    ИКТ
    • 03 февраля, 2026
    • 15:20
    Доля браузера Samsung Internet в Азербайджане снизилась на 45%

    Рыночная доля браузера Chrome на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства, планшеты) в Азербайджане в январе этого года составила 85,96%.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 1,17 процентных пункта больше по сравнению с декабрем и на 7,63 процентных пункта больше показателя 1 января 2025 года.

    Рыночная доля Safari, занимающего второе место, составила 5,85%, сократившись на 1,09 процентных пункта за месяц и на 5,11 процентных пункта за год.

    Доля компании Samsung Internet на рынке составила 2,16%. За месяц она увеличилась на 0,02 процентных пункта, а за год сократилась на 1,78 процентных пункта. В целом, ее рыночная доля за год снизилась на 45%.

    Рыночная доля Opera, занимающей четвертое место, составила 1,82%, сократившись на 0,06 процентных пункта за месяц и на 0,53 процентных пункта в годовом сравнении.

    Рыночная доля Firefox, замыкающего первую пятерку, составила 1,33%, увеличившись на 0,52 процентных пункта за месяц и на 0,54 процентных пункта за год.

    браузер Samsung Internet доля рынка Азербайджан Statcounter
    Azərbaycanda "Samsung Internet" brauzerinin payı 45 % azalıb
    Samsung Internet's market share in Azerbaijan falls by 45%
    Ты - Король

    Последние новости

    16:01
    Фото

    Пожар на проспекте Парламента в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Азербайджан и Мексика обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

    Туризм
    15:34

    В SOCAR открылась Академия операционных технологий

    Энергетика
    15:31

    Лидер индийской оппозиции о торговой сделке с США: Моди "продал страну"

    Другие страны
    15:23

    55 инвесторов проявили интерес к облигациям НБКО Regional

    Финансы
    15:20

    Доля браузера Samsung Internet в Азербайджане снизилась на 45%

    ИКТ
    14:58

    В РФ заявили, что ОПЕК+ ждут постепенного роста мирового спроса на нефть с марта

    Другие страны
    14:56
    Фото
    Видео

    В Гяндже стартовал молодежный чемпионат Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    14:49

    ЛЭП Армения–Иран готова на 85%, будет запущена в 2026г

    В регионе
    Лента новостей