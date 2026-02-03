SOCAR Energy Ukraine открыла пункты поддержки жителей в Киевской области
- 03 февраля, 2026
- 20:23
Азербайджан продолжает оказывать поддержку Украине на фоне энергетического кризиса, возникшего в результате российских авиаударов в период сильных морозов.
Как сообщает восточноевропейского бюро Report, в рамках гуманитарной помощи на АЗС SOCAR Energy Ukraine были созданы пункты поддержки населения, также называемые "пунктами стойкости".
Так, пострадавшим от атак жителям Киева бесплатно предоставляется бесперебойная электроэнергия, тепло и продовольствие.
Госнефтекомпания Азербайджана планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию подобные пункты на всех своих объектах и в других областях Украины. Целью их создания является помощь населению, оказавшемуся в тяжелой ситуации из-за острой нехватки энергии и тепла на фоне суровых морозов в результате ударов по энергетической инфраструктуре.