SOCAR Energy Ukraine открыла пункты поддержки жителей в Киевской области

Азербайджан продолжает оказывать поддержку Украине на фоне энергетического кризиса, возникшего в результате российских авиаударов в период сильных морозов.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, в рамках гуманитарной помощи на АЗС SOCAR Energy Ukraine были созданы пункты поддержки населения, также называемые "пунктами стойкости".

Так, пострадавшим от атак жителям Киева бесплатно предоставляется бесперебойная электроэнергия, тепло и продовольствие.

Госнефтекомпания Азербайджана планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию подобные пункты на всех своих объектах и в других областях Украины. Целью их создания является помощь населению, оказавшемуся в тяжелой ситуации из-за острой нехватки энергии и тепла на фоне суровых морозов в результате ударов по энергетической инфраструктуре.