    SOCAR Energy Ukraine открыла пункты поддержки жителей в Киевской области

    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 20:23
    SOCAR Energy Ukraine открыла пункты поддержки жителей в Киевской области

    Азербайджан продолжает оказывать поддержку Украине на фоне энергетического кризиса, возникшего в результате российских авиаударов в период сильных морозов.

    Как сообщает восточноевропейского бюро Report, в рамках гуманитарной помощи на АЗС SOCAR Energy Ukraine были созданы пункты поддержки населения, также называемые "пунктами стойкости".

    Так, пострадавшим от атак жителям Киева бесплатно предоставляется бесперебойная электроэнергия, тепло и продовольствие.

    Госнефтекомпания Азербайджана планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию подобные пункты на всех своих объектах и в других областях Украины. Целью их создания является помощь населению, оказавшемуся в тяжелой ситуации из-за острой нехватки энергии и тепла на фоне суровых морозов в результате ударов по энергетической инфраструктуре.

    "SOCAR Energy Ukraine" Kiyev vilayətində sakinlərə dəstək nöqtələri yaradıb
    SOCAR Energy Ukraine opens community support points in Kyiv
    Лента новостей