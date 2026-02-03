Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Украина получит средства от ЕБРР для поддержки энергосектора

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 19:56
    Украина получит средства от ЕБРР для поддержки энергосектора

    Украина в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) получит дополнительные 90 млн евро для НЭК "Укрэнерго" и 160 млн евро на закупку природного газа.

    Как передает Report, об этом сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с первым вице-президентом ЕБРР Грегори Гайеттом.

    По его словам, средства будут направлены на стабилизацию работы энергосистемы страны и компенсацию дефицита после потери части энергетических мощностей из-за российских атак.

    Шмыгаль отметил, что совместно с ЕБРР в энергетическом секторе реализуется 13 проектов, среди которых поддержка газодобычи, восстановление электросетей и гидроэлектростанций, а также усиление ядерной безопасности.

    В ходе встречи обсуждалась ситуация в энергосистеме Украины, последствия сегодняшней атаки и меры по защите инфраструктуры. Особое внимание уделялось импорту газа для обеспечения нужд в зимний сезон.

