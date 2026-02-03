Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Наблюдательный совет Агентства развития медиа обсудил ключевые приоритеты на 2026 год

    Медиа
    • 03 февраля, 2026
    • 19:20
    Наблюдательный совет Агентства развития медиа обсудил ключевые приоритеты на 2026 год

    3 февраля состоялось первое в 2026 году заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа.

    Как сообщили Report в агентстве, во встрече, прошедшей под руководством председателя Наблюдательного совета Дагбея Исмаилова, приняли участие члены Наблюдательного совета Вугар Алиев, Шафаг Мехралиева, Севиль Микаилова, Эльчин Шихлы, исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов и заместитель исполнительного директора Натиг Мамедли.

    Согласно повестке дня, руководитель аппарата Агентства развития медиа Рагсана Керимова представила отчет о деятельности агентства за 2025 год. В нем была подробно представлена информация о реализованных мерах по укреплению экономической независимости субъектов медиа, повышению профессионального уровня журналистов и лиц, ответственных за коммуникации, увеличению медиаграмотности общества, а также о проделанной агентством работе по установлению и развитию международных связей в медийной сфере и проведенных международных мероприятиях. Члены совета в соответствии с уставом выдвинули новые предложения по дальнейшему расширению охвата реализуемых проектов и определили приоритетные направления деятельности агентства на предстоящий период.

    Затем директор Департамента финансов и снабжения агентства Орхан Гумбатзаде в соответствии с Уставом структуры представил подробную информацию о финансовом планировании на текущий год с охватом всех направлений деятельности. Распределение средств в рамках бюджета, предусмотренного на 2026 год, было признано членами совета целесообразным и удовлетворительным.

    Наряду с этим в ходе обсуждений были широко рассмотрены вопросы реализации стратегических проектов, обеспечивающих устойчивое развитие медийной сферы, продвижения инновационных подходов и эффективного использования имеющихся ресурсов, по данным направлениям состоялся обмен мнениями.

