В Нью-Йорке в рамках мероприятий ООН представлена программа WUF13

В Нью-Йорке в рамках мероприятий высокого уровня была представлена программа 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", которая будет проходить в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Как сообщает Report, 29 января под сопредседательством постоянных представительств Польши и Зимбабве при ООН в штаб-квартире организации прошло заседание Группы друзей Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) по устойчивой урбанизации и Новой городской повестке.

Мероприятие состоялось в рамках подготовки к среднесрочному обзору реализации данного документа при участии представителей государств-членов всемирной организации.

В ходе встречи заместитель генсека и исполнительный директор ООН-Хабитат Анаклаудия Россбах представила ключевые приоритеты и механизмы реализации Новой городской повестки дня. Постоянные представители Малави и Польши при ООН обозначили основные вызовы в сфере градостроительства и ход подготовки оценочного доклада.

В рамках заседания Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана представил программу WUF13 и этапы подготовки к форуму.

30 января правительство Азербайджана совместно с ООН-Хабитат провело дипломатический брифинг по WUF13 с участием руководителей более 100 постоянных представительств при ООН, а также дипломатов.

Временный поверенный в делах постоянного представительства Азербайджана при организации, заместитель постпреда Эльвин Ашрафзаде подчеркнул на брифинге вклад страны в развитие глобального диалога в сфере устойчивого градостроительства и значимость WUF13.

Анаклаудия Россбах отметила, что предстоящий форум в Баку станет важной платформой для продвижения практических мер по разрешению глобального жилищного кризиса, затрагивающего около 3 млрд человек, и внесет вклад в реализацию Новой городской повестки дня.

Заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева проинформировала о целях форума, ходе подготовки и инициативах Азербайджана, включая проведение Саммита глав государств и правительств, Министерской встречи в интерактивном формате, а также выставки Urban Expo на площади 35 тыс. кв. м.

В завершение представители ряда государств, включая Турцию, Кыргызстан, Беларусь, Пакистан и Сальвадор, выразили уверенность в успешном проведении WUF13 в Азербайджане.