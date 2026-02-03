Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе рабочего визита руководящего состава Министерства обороны Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Закиром Гасановым и государственным министром по вопросам обороны ОАЭ Мухаммадом бин Мубараком Аль-Фадхелем Аль-Мазруи.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в военной сфере.

Обсуждены актуальные вопросы в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.