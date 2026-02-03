Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военного сотрудничества

    Армия
    • 03 февраля, 2026
    • 19:41
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военного сотрудничества

    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе рабочего визита руководящего состава Министерства обороны Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты.

    В рамках визита состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Закиром Гасановым и государственным министром по вопросам обороны ОАЭ Мухаммадом бин Мубараком Аль-Фадхелем Аль-Мазруи.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в военной сфере.

    Обсуждены актуальные вопросы в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

    Azərbaycan və BƏƏ arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
    Azerbaijan and UAE mull prospects for development of military cooperation
