    Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными учениями "Щит мира – 2026" в Абу-Даби

    Внешняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 16:18
    Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными учениями Щит мира – 2026 в Абу-Даби

    3 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями "Щит мира – 2026", проходящими в Абу-Даби с участием военнослужащих Вооруженных сил двух стран.

    Как сообщает Report, в ходе совместных учений, проходящих в условиях населенного пункта, горной местности и морской среды, были выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

    Отметим, что основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также взаимный обмен опытом.

