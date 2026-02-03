Azərbaycanda "Samsung Internet" brauzerinin payı 45 % azalıb
- 03 fevral, 2026
- 14:48
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihaz, planşet) "Chrome" brauzerinin bazar payı 85,96 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, dekabr ayına nisbətən 1,17 faiz bəndi, 2025-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə isə 7,63 faiz bəndi çoxdur.
İkinci pillədəki "Safari"nin bazar payı aylıq 1,09 faiz bəndi, illik isə 5,11 faiz bəndi azalaraq 5,85 % olub.
Növbəti yerdə qərarlaşan "Samsung Internet"in bazar payı aylıq 0,02 faiz bəndi artaraq, illik isə 1,78 faiz bəndi azalaraq 2,16 % təşkil edib. Beləliklə onun bazar payı illik ifadədə 45 % azalıb.
Dördüncü yerdəki "Opera"nın bazar payı ay ərzində 0,06 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,53 faiz bəndi azalaraq 1,82 % təşkil edib.
İlk beşliyi qapadan "Firefox"un bazar payı aylıq 0,52 faiz bəndi, illik isə 0,54 faiz bəndi artaraq 1,33 % olub.
Müxtəlif platformaların bazar payına görə brauzerlərin ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:
Kompüterlərdə:
"Chrome" – 92,63 % (aylıq 1,29 faiz bəndi və illik 11,65 faiz bəndi çox);
"Firefox" – 1,84 % (aylıq 0,69 faiz bəndi çox və illik 0,45 faiz bəndi az);
"Opera" – 1,69 % (aylıq 0,02 faiz bəndi çox və illik 3,37 faiz bəndi az).
"Edge" – 1,66 % (aylıq 1,15 faiz bəndi və illik 4,45 faiz bəndi az);
"Safari" – 0,77 % (aylıq 0,93 faiz bəndi və illik 2,03 faiz bəndi az);
Mobil cihazlarda:
"Chrome" – 74,96 % (aylıq 0,88 faiz bəndi çox və illik 2,2 faiz bəndi az);
"Safari" – 14,26 % (aylıq 1,27 faiz bəndi az və illik 0,41 faiz bəndi çox);
"Samsung Internet" – 5,76 % (aylıq 0,08 faiz bəndi və illik 0,37 faiz bəndi çox);
"Opera" – 2,04 % (aylıq 0,19 faiz bəndi az və illik 0,56 faiz bəndi çox);
"Yandex Browser" – 1,66 % (aylıq 0,24 faiz bəndi və illik 0,06 faiz bəndi az);
Planşetlərdə:
"Chrome" – 75,9 % (aylıq 0,07 faiz bəndi və illik 13,27 faiz bəndi az);
"Safari" – 11,66 % (aylıq 0,45 faiz bəndi az və illik 5,22 faiz bəndi çox);
"Android" – 7,48 % (aylıq 1,00 faiz bəndi az və illik 3,89 faiz bəndi çox);
"Yandex Browser" – 3,04 % (aylıq 2,15 faiz bəndi və 2,64 faiz bəndi çox);
"Opera" – 1,66 % (aylıq 0,65 faiz bəndi və illik 1,28 faiz bəndi çox);