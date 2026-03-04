Keçən il Azərbaycanda nikahdankənar doğulan uşaqların sayı azalıb
Daxili siyasət
- 04 mart, 2026
- 16:26
Keçən il Azərbaycanda nikahdankənar doğulan uşaqların sayı azalıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Hüseynov Milli Məclisdə "Qanunvericilikdə gender bərabərliyi: nailiyyətlər və perspektivlər" mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, ötən il qeydə alınan azalma dövlət orqanlarının birgə fəaliyyəti və profilaktik tədbirlərin nəticəsidir:
"Belə ki, 2022-ci ildə 18 814, 2023-cü ildə 15 622, 2024-cü ildə 13 228, 2025-ci ildə 11 558 uşaq nikahdankənar doğulub".
