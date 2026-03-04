İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Keçən il Azərbaycanda nikahdankənar doğulan uşaqların sayı azalıb

    Daxili siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 16:26
    Keçən il Azərbaycanda nikahdankənar doğulan uşaqların sayı azalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə nazirinin müavini Toğrul Hüseynov Milli Məclisdə "Qanunvericilikdə gender bərabərliyi: nailiyyətlər və perspektivlər" mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, ötən il qeydə alınan azalma dövlət orqanlarının birgə fəaliyyəti və profilaktik tədbirlərin nəticəsidir:

    "Belə ki, 2022-ci ildə 18 814, 2023-cü ildə 15 622, 2024-cü ildə 13 228, 2025-ci ildə 11 558 uşaq nikahdankənar doğulub".

