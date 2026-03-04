İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Elm və təhsil
    • 04 mart, 2026
    • 16:13
    Firudin Qurbanov: Universitetlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışan qadınların azlığı bizi narahat edir

    Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyətinin 64,5 %-i, rəhbər vəzifələrdə olan qadınların sayı isə 43 %-dir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov Milli Məclisdə "Qanunvericilikdə gender bərabərliyi: nailiyyətlər və perspektivlər" mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.

    Nazir müavini bu nisbətin narahatedici olduğuna diqqət çəkib:

    "Kolleclərdə isə vəziyyət daha müsbətdir. Burada müəllim heyətinin 81,2 %-i, rəhbər heyətin isə 63,9 %-i qadınlardır. Keçən ilin statistikasına görə, ölkədə qadın tədqiqatçıların sayı 50,2 %-dir. Dünyada isə bu rəqəm 41 %-dir. Yəni Azərbaycanda vəziyyət daha yaxşıdır. Amma bu sahədə də rəhbər vəzifələrdə göstəricilər yenə azdır".

    F.Qurbanov eyni zamanda qeyd edib ki, qanunvericilikdə cinsə görə ayrı-seçkilik anlayışının dəqiq müəyyən edilməsi və hüquqların müdafiəsi mexanizmi natamamdır:

    "Yaxşı olar ki, müvafiq qanunverciliyə həmin məsələlərlə bağlı beynəlxalq standartlara uyğun dəyişikliklər edilsin. Əsas hüquqi maneələr məsuliyyətlə bağlıdır. Burada müəyyən boşluqlar var. Təhsil münasibətlərində cinsə görə ayrı-seçkilik müstəqil hüquq pozuntusu kimi ayrıca nəzərdə tutulmayıb. Həmçinin tədqiqatlar göstərir ki, təbiət və ictimai elmlər üzrə məktəb dərsliklərində gender stereotipləri hələ də mövcuddur".

