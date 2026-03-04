İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Region
    • 04 mart, 2026
    • 16:25
    Yerlan Jetıbayev: Qazaxıstan Yaxın Şərqdən qonşu ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək etməyə hazırdır

    Qazaxıstan Yaxın Şərqdəki eskalasiya zonasından qonşu dövlətlərin vətəndaşlarının təxliyə edilməsinə köməklik göstərməyə hazırdır.

    "Report" "İnterfaks-Qazaxıstan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Yerlan Jetıbayev bildirib.

    O, eyni zamanda vurğulayıb ki, hələlik XİN-ə belə müraciətlər daxil olmayıb.

    Ерлан Жетыбаев: Казахстан готов помочь с эвакуацией с Ближнего Востока граждан соседних стран

