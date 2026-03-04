Yerlan Jetıbayev: Qazaxıstan Yaxın Şərqdən qonşu ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək etməyə hazırdır
Region
- 04 mart, 2026
- 16:25
Qazaxıstan Yaxın Şərqdəki eskalasiya zonasından qonşu dövlətlərin vətəndaşlarının təxliyə edilməsinə köməklik göstərməyə hazırdır.
"Report" "İnterfaks-Qazaxıstan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Yerlan Jetıbayev bildirib.
O, eyni zamanda vurğulayıb ki, hələlik XİN-ə belə müraciətlər daxil olmayıb.
Son xəbərlər
16:34
Ərdoğanın müşaviri zərərsizləşdirilən raket haqqında: Türkiyə təhlükəsizlik tədbirlərini qətiyyətlə davam etdirirRegion
16:33
Azərbaycanda hər 100 min qadına nisbətdə məişət zorakılığı cinayətlərinin sayı 46 fakt təşkil edirDaxili siyasət
16:26
Keçən il Azərbaycanda nikahdankənar doğulan uşaqların sayı azalıbDaxili siyasət
16:25
Asif Şirəliyev: "Bu mükafat Azərbaycan güləş hakimliyinə göstərilən hörmətin təzahürüdür"Fərdi
16:25
Yerlan Jetıbayev: Qazaxıstan Yaxın Şərqdən qonşu ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək etməyə hazırdırRegion
16:23
Bakı və Dəməşq aviasiya sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
16:23
Son beş ildə məhkəmələrdə aliment işlərinin sayı təxminən 10 min artıbDaxili siyasət
16:18
İsrail ordusu İranın qərbini, ABŞ isə cənubunu hədəfə alır – əməliyyatın detallarıDigər ölkələr
16:15