Ерлан Жетыбаев: Казахстан готов помочь с эвакуацией с Ближнего Востока граждан соседних стран

Казахстан готов оказать содействие в эвакуации граждан соседних государств из зоны эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан" об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев.

При этом он подчеркнул, что "пока таких обращений в МИД не поступало".