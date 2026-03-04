Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Ерлан Жетыбаев: Казахстан готов помочь с эвакуацией с Ближнего Востока граждан соседних стран

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 16:12
    Ерлан Жетыбаев: Казахстан готов помочь с эвакуацией с Ближнего Востока граждан соседних стран

    Казахстан готов оказать содействие в эвакуации граждан соседних государств из зоны эскалации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан" об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев.

    При этом он подчеркнул, что "пока таких обращений в МИД не поступало".

    Ерлан Жетыбаев эскалация на Ближнем Востоке
    Yerlan Jetıbayev: Qazaxıstan Yaxın Şərqdən qonşu ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək etməyə hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    16:34
    Фото
    Видео

    Один из пострадавших в ДТП на дороге Баку-Губа скончался - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:33

    ОПЕК+ в апреле сможет нарастить добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки

    Энергетика
    16:24

    Фидан и Арагчи обсудили инцидент с баллистической ракетой в небе Турции

    В регионе
    16:23
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 35 граждан Китая - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    16:20

    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину

    Другие страны
    16:16

    Баку и Дамаск обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфере

    Внешняя политика
    16:12

    Ерлан Жетыбаев: Казахстан готов помочь с эвакуацией с Ближнего Востока граждан соседних стран

    В регионе
    16:11

    Депутат ММ избрана зампредседателя комитета ПА ОЧЭС

    Внешняя политика
    16:08

    В Иране в результате ударов США и Израиля погибли 1 045 человек

    В регионе
    Лента новостей