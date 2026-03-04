İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Asif Şirəliyev: "Bu mükafat Azərbaycan güləş hakimliyinə göstərilən hörmətin təzahürüdür"

    Fərdi
    • 04 mart, 2026
    • 16:25
    Asif Şirəliyev: Bu mükafat Azərbaycan güləş hakimliyinə göstərilən hörmətin təzahürüdür

    Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən "Muhamet Malo" reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilən və xüsusi mükafatla təltif olunan Asif Şirəliyev bunu Azərbaycan güləş hakimliyinə göstərilən hörmət kimi dəyərləndirir.

    Beynəlxalq dərəcəli güləş referisi bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    I-S kateqoriyalı hakim məsuliyyət hiss etdiyini vurğulayıb:

    "Turnir yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu və güclü yarış idi. Belə nüfuzlu turnirdə fəaliyyətimin Albaniya Güləş Federasiyası tərəfindən qiymətləndirilməsi mənim üçün böyük məsuliyyət və qürur mənbəyi oldu. Bu mükafatı Azərbaycan hakimliyinə göstərilən hörmət və etimad kimi dəyərləndirirəm".

    Azərbaycan Güləş Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri yarışdakı funksiyaları barədə də məlumat verib:

    "Xalça rəhbəri olaraq, yekun qərarların təsdiqi, mübahisəli epizodların qiymətləndirilməsi və hakimlər briqadasının koordinasiyası birbaşa məsuliyyətimdə idi. Bu vəzifəni yüksək peşəkarlıq və obyektivlik prinsipləri əsasında yerinə yetirməyə çalışdım".

    Qeyd edək ki, fevralın 25-dən martın 1-dək keçirilən turnirin ən yaxşı hakimi mükafatını həmyerlimizə Albaniya Güləş Federasiyasının prezidenti Sahit Prizreni təqdim edib.

    Asif Şirəliyev güləş hakim Azərbaycan Güləş Federasiyası Hakimlər Komitəsi Albaniya Tirana mükafat

    Son xəbərlər

    16:34

    Ərdoğanın müşaviri zərərsizləşdirilən raket haqqında: Türkiyə təhlükəsizlik tədbirlərini qətiyyətlə davam etdirir

    Region
    16:33

    Azərbaycanda hər 100 min qadına nisbətdə məişət zorakılığı cinayətlərinin sayı 46 fakt təşkil edir

    Daxili siyasət
    16:26

    Keçən il Azərbaycanda nikahdankənar doğulan uşaqların sayı azalıb

    Daxili siyasət
    16:25

    Asif Şirəliyev: "Bu mükafat Azərbaycan güləş hakimliyinə göstərilən hörmətin təzahürüdür"

    Fərdi
    16:25

    Yerlan Jetıbayev: Qazaxıstan Yaxın Şərqdən qonşu ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsinə kömək etməyə hazırdır

    Region
    16:23

    Bakı və Dəməşq aviasiya sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:23

    Son beş ildə məhkəmələrdə aliment işlərinin sayı təxminən 10 min artıb

    Daxili siyasət
    16:18

    İsrail ordusu İranın qərbini, ABŞ isə cənubunu hədəfə alır – əməliyyatın detalları

    Digər ölkələr
    16:15

    Fidan Türkiyə səmasında zərərsizləşdirilən raketlə bağlı İrana rəsmi Ankaranın reaksiyasını çatdırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti