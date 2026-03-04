İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi 7 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 04 mart, 2026
    • 16:15
    Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi 7 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 77 milyon 885 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstanla ticarət ümumi dövriyyənin 2,2 %-i qədər olub.

    İl ərzində Azərbaycanın Gürcüstana ixracının dəyəri 7,3 % artaraq 69 milyon 311 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 0,6 % artaraq 8 milyon 574 min ABŞ dolları olub.

    Ay ərzində Gürcüstana ixrac ümumi ixracın 3,1 %-ni, Gürcüstandan idxal isə ümumi idxalın 0,7 %-ni təşkil edib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Gürcüstan
    Azerbaijan-Georgia trade up 6.5% in January

