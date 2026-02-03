Армения и Совет Европы обсудили укрепление мира между Ереваном и Баку

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О`Флаэрти в ходе встречи обсудили мирную повестку между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Стороны также затронули приоритетные направления сотрудничества в рамках Совета Европы. Они также затронули усилия, направленные на постоянное укрепление мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, а также гуманитарные вопросы.

Мирзоян подчеркнул неизменную приверженность Армении проведению амбициозной программы демократических реформ. Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам.