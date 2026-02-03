Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Армения и Совет Европы обсудили укрепление мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 20:08
    Армения и Совет Европы обсудили укрепление мира между Ереваном и Баку

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О`Флаэрти в ходе встречи обсудили мирную повестку между Ереваном и Баку.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Стороны также затронули приоритетные направления сотрудничества в рамках Совета Европы. Они также затронули усилия, направленные на постоянное укрепление мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, а также гуманитарные вопросы.

    Мирзоян подчеркнул неизменную приверженность Армении проведению амбициозной программы демократических реформ. Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам.

    Азербайджан Армения Совет Европы Арарат Мирзоян Майкл О’Флаэрти
    Mirzoyan Bakı ilə İrəvan arasında sülh gündəliyini Avropa Şurasının rəsmisi ilə müzakirə edib
    Armenia and Council of Europe mull ways to strengthen Baku-Yerevan peace
    Ты - Король

    Последние новости

    21:54

    В Национальном олимпийском комитете состоялась церемония награждения

    Индивидуальные
    21:54

    Axios: Иран хочет изменить формат переговоров с США и перенести их в Оман

    Другие страны
    21:37

    СМИ: ВС США сбили иранский беспилотник над Аравийским морем

    Другие страны
    21:35

    В Грузии ужесточают закон о грантах с целью защиты суверенитета страны

    В регионе
    21:16
    Фото

    Для учителей создана платформа на базе искусственного интеллекта

    Наука и образование
    21:15

    "Вулверхэмптон" подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа

    Футбол
    20:58

    Фон дер Ляйен и Кошта посетят Украину в 4-ю годовщину начала войны

    Другие страны
    20:39
    Фото

    Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

    ИКТ
    20:23
    Фото

    SOCAR Energy Ukraine открыла пункты поддержки жителей в Киевской области

    В регионе
    Лента новостей