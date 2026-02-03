Пожар на проспекте Парламента в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 03 февраля, 2026
- 16:01
Пожар, произошедший в одноэтажном частном жилом доме на проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку, полностью ликвидирован.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Причины возгорания расследуются.
На проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку горит жилое здание.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Согласно информации, бригады МЧС уже приступили к тушению пожара, работы в настоящий момент продолжаются.
"Дополнительная информация будет обнародована позже", - добавили в МЧС.
