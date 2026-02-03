Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Пожар на проспекте Парламента в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 16:01
    Пожар на проспекте Парламента в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Пожар, произошедший в одноэтажном частном жилом доме на проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку, полностью ликвидирован.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Причины возгорания расследуются.

    На проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку горит жилое здание.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Согласно информации, бригады МЧС уже приступили к тушению пожара, работы в настоящий момент продолжаются.

    "Дополнительная информация будет обнародована позже", - добавили в МЧС.

    МЧС проспект Парламента пожар жилое здание
    Фото
    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2
    Ты - Король

    Последние новости

    16:01
    Фото

    Пожар на проспекте Парламента в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Азербайджан и Мексика обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

    Туризм
    15:34

    В SOCAR открылась Академия операционных технологий

    Энергетика
    15:31

    Лидер индийской оппозиции о торговой сделке с США: Моди "продал страну"

    Другие страны
    15:23

    55 инвесторов проявили интерес к облигациям НБКО Regional

    Финансы
    15:20

    Доля браузера Samsung Internet в Азербайджане снизилась на 45%

    ИКТ
    14:58

    В РФ заявили, что ОПЕК+ ждут постепенного роста мирового спроса на нефть с марта

    Другие страны
    14:56
    Фото
    Видео

    В Гяндже стартовал молодежный чемпионат Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    14:49

    ЛЭП Армения–Иран готова на 85%, будет запущена в 2026г

    В регионе
    Лента новостей