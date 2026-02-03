Пожар на проспекте Парламента в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший в одноэтажном частном жилом доме на проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку, полностью ликвидирован.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Причины возгорания расследуются.

15:27

На проспекте Парламента в Ясамальском районе Баку горит жилое здание.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно информации, бригады МЧС уже приступили к тушению пожара, работы в настоящий момент продолжаются.

"Дополнительная информация будет обнародована позже", - добавили в МЧС.