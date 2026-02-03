Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2
- 03 fevral, 2026
- 15:56
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Parlament prospektində yerləşən birmərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verən yanğın tam söndürülüb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
