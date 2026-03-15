"Formula 1" üzrə Çin Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib
Formula 1
- 15 mart, 2026
- 12:42
"Formula 1" üzrə Çin Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, "Mercedes" pilotu Andrea Kimi Antonelli birinci yeri tutub.
Onun komanda yoldaşı Corc Rassell ikinci, "Ferrari"dən Lüis Hemilton üçüncü olub.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.
