Антонелли стал победителем Гран-при Китая "Формулы-1"
Формула 1
- 15 марта, 2026
- 12:54
Итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем второго этапа нового сезона чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая.
Как сообщает Report, второе место в заезде занял партнер Антонелли по Mercedes, британец Джордж Расселл.
Третьим стал семикратный чемпион "Формулы-1", британец Льюис Хэмилтон, который впервые попал на подиум в составе Ferrari, где он выступает с прошлого сезона.
Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.
Последние новости
13:12
Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуациюВ регионе
13:02
Фото
При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработниковДругие страны
12:54
Антонелли стал победителем Гран-при Китая "Формулы-1"Формула 1
12:45
Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нетВ регионе
12:43
СМИ: Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛАДругие страны
12:31
Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снегЭкология
12:29
В регионах выпал снег, идут дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДАЭкология
12:24
СМИ: Раненый Моджтаба Хаменеи доставлен в РоссиюВ регионе
12:07