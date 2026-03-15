Антонелли стал победителем Гран-при Китая "Формулы-1"

Итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем второго этапа нового сезона чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая.

Как сообщает Report, второе место в заезде занял партнер Антонелли по Mercedes, британец Джордж Расселл.

Третьим стал семикратный чемпион "Формулы-1", британец Льюис Хэмилтон, который впервые попал на подиум в составе Ferrari, где он выступает с прошлого сезона.

Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.