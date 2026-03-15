    Əraqçi İranın yeni ali rəhbərinin vəziyyəti barədə danışıb

    Region
    • 15 mart, 2026
    • 13:01
    Əraqçi İranın yeni ali rəhbərinin vəziyyəti barədə danışıb

    İranın yeni ali rəhbəri Müctəba Hüseyni Xamenei səhhəti yaxşıdır və ölkədəki vəziyyətə tam nəzarət edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.

    "İnqilab liderinin səhhəti yaxşıdır və vəziyyətə tam nəzarət edir", - deyə İranın baş diplomatı bildirib.

    O, İranda vəziyyətin sabit olduğunu və dövlət qurumları və ya ordu daxilində heç bir fikir ayrılığı olmadığını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, "Al-Jarida" nəşri Müctəba Xameneinin yaralı vəziyyətdə Rusiyaya aparıldığa barədə yazıb.

    İran ABŞ ilə İsrailin hava zərbələri Abbas Əraqçi
    Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

