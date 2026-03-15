    Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

    Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и держит ситуацию в стране под контролем.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

    "Здоровье Моджтабы Хаменеи в порядке, и он полностью контролирует ситуацию", - заявил главный дипломат Ирана.

    Он подчеркнул, что ситуация в Иране стабильна и нет никаких разногласий внутри государственных структур или армии.

    Отметим, что ранее издание Al-Jarida сообщило о том, что раненый Моджтаба Хаменеи был доставлен в Россию для продолжения лечения.

    Əraqçi İranın yeni ali rəhbərinin vəziyyəti barədə danışıb
    Araghchi: Iran's new supreme leader is fine and controls current situation
    14:07

    Арагчи: Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников

    В регионе
    13:48

    Главы МИД Ирана и Франции обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    В регионе
    13:33

    Панахов: На референдуме в Казахстане наблюдается высокая активность

    Внешняя политика
    13:31

    Референдум в Казахстане признан состоявшимся

    В регионе
    13:18

    Токаев: Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в 2029 году

    В регионе
    13:12

    Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

    В регионе
    13:02
    Фото

    При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработников

    Другие страны
    12:54

    Антонелли стал победителем Гран-при Китая "Формулы-1"

    Формула 1
    12:45

    Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

    В регионе
