Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию
В регионе
- 15 марта, 2026
- 13:12
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и держит ситуацию в стране под контролем.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.
"Здоровье Моджтабы Хаменеи в порядке, и он полностью контролирует ситуацию", - заявил главный дипломат Ирана.
Он подчеркнул, что ситуация в Иране стабильна и нет никаких разногласий внутри государственных структур или армии.
Отметим, что ранее издание Al-Jarida сообщило о том, что раненый Моджтаба Хаменеи был доставлен в Россию для продолжения лечения.
Последние новости
