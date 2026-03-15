Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и держит ситуацию в стране под контролем.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

"Здоровье Моджтабы Хаменеи в порядке, и он полностью контролирует ситуацию", - заявил главный дипломат Ирана.

Он подчеркнул, что ситуация в Иране стабильна и нет никаких разногласий внутри государственных структур или армии.

Отметим, что ранее издание Al-Jarida сообщило о том, что раненый Моджтаба Хаменеи был доставлен в Россию для продолжения лечения.