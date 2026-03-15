    В регионе
    15 марта, 2026
    12:24
    СМИ: Раненый Моджтаба Хаменеи доставлен в Россию

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.

    Как сообщает Report, об этом изданию Al-Jarida сообщил приближенный к лидеру высокопоставленный источник.

    "В Москве была проведена успешная операция, и в настоящее время он проходит лечение в частной больнице при одной из президентских резиденций", - говорится в сообщении.

    По словам источника, верховный лидер был ранен во время первых ударов по Ирану 28 февраля. Продолжение ударов по Ирану затруднило его лечение в стране, и по этой причине Хаменеи был доставлен в российскую столицу:

    "Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом предложил лечение Хаменеи в России. Иранские официальные лица, в том числе Хаменеи, внимательно рассмотрели и одобрили данное предложение".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, в том числе по Тегерану. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал Израиль и объявил о масштабной ответной операции. Удары также были нанесены по объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Моджтаба Хаменеи Верховный лидер Ирана Операция США и Израиля против Ирана Россия
    KİV: Müctəba Xamenei yaralı vəziyyətdə Rusiyaya aparılıb
    12:31

    Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег

    Экология
    12:29

    В регионах выпал снег, идут дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    12:24

    СМИ: Раненый Моджтаба Хаменеи доставлен в Россию

    В регионе
    12:07

    Телеканалу Real TV исполняется 8 лет

    Медиа
    12:06

    Главный тренер женской сборной Люксембурга по футболу уволен за непристойные сообщения

    Командные
    12:04

    Явка на референдуме в Казахстане превысила 37,54% - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:56

    Гринспан: Мир стоит на пороге глобального кризиса

    Другие страны
    11:35

    Экс-президент Латвии: Новый миропорядок сопровождается сильной турбулентностью

    Другие страны
    11:18

    Алкис Дракинос: Средний коридор формирует новую торговую экосистему между Европой и Азией

    Инфраструктура
    Лента новостей