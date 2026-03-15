СМИ: Раненый Моджтаба Хаменеи доставлен в Россию

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в связи с состоянием здоровья и из соображений безопасности был тайно доставлен в Москву российским военным самолетом.

Как сообщает Report, об этом изданию Al-Jarida сообщил приближенный к лидеру высокопоставленный источник.

"В Москве была проведена успешная операция, и в настоящее время он проходит лечение в частной больнице при одной из президентских резиденций", - говорится в сообщении.

По словам источника, верховный лидер был ранен во время первых ударов по Ирану 28 февраля. Продолжение ударов по Ирану затруднило его лечение в стране, и по этой причине Хаменеи был доставлен в российскую столицу:

"Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом предложил лечение Хаменеи в России. Иранские официальные лица, в том числе Хаменеи, внимательно рассмотрели и одобрили данное предложение".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, в том числе по Тегерану. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал Израиль и объявил о масштабной ответной операции. Удары также были нанесены по объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.